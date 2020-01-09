شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سفير ليبيا فى غنينا ينشق عن حكومة السراج ويدعم الجيش يقيادة حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صبرى بركة، القائم بالأعمال فى السفارة الليبية فى غينيا، انشقاقه عن حكومة فايز السراج لاستدعائها القوات التركية ، كما أكد على دعمه للجيش الوطنى بقيادة حفتر.

وقال بركة ، فى مقطع فيديو:"الوطن هو المكان الذى تنكسر فيه محاولات الفتنة والخيانة، وكلمة الوطن ليست عابرة أو سلعة تباع وتشترى" ، مضيفا نرى ما يسمى بحكومة الصخيرات بقيادة السراج ، تستدعى الاستعمار التركى اعتقادا منها أنه ينقذها من غضب الشعب الحر الرافض للتبعية والاستعمار".

Advertisements

وتابع قائلا :"الشعب الليبى لديه قوات المسلحة الليبية واعطاها ثقة لقيادتها الحكيمة والرشيدة بقيادة المشير خليفة حفتر، والتى قامت بإعادة تنظيم نفسها والدفاع عن الوطن ضد من الدواعش والإخوان المستسلمين".

وأوضح بركة :" أعلن أنا القائم بالأعمال لدى جمهورية غينيا كوناكرى صبرى بركة، بتاريخ 7يناير 2020 انشقاقى من منصبي التابع لحكومة الصخيرات، وأنحاز انحيازا تاما للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة من البرلمان الليبى المنتخب من الشعب الليبي.. حفظ الله لبيا".