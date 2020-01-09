شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكورنيش النيل وشارع الهرم وقطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق جزئى لشارع كورنيش النيل فى الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق ( أمام مستشفى حميات إمبابة ) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء غدِ الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية .

وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم، وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادى التكدسات .

قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة

كما أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة الـ 8 مساء غدِ الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 مما سيؤثر على منسوب الضخ وضعف مياه الشرب بمناطق ( حى جنوب الجيزة ، حى الطالبية ، حى العمرانية ) شارعى الهرم وفيصل ومتفرعاتهما .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ) .

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غلق جزئى لشارع الأهرام بالإتجاهين 3 أيام

وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " بتنفيذ أعمال نقل مرافق ( غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع .

لذا سيتم غلق شارع الهرم جزئياً أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر فى الإتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ غدِ الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 12/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كافة الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة ، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل .

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام .