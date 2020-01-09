شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الإعلامى توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام ، وكريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية. ويحضر حفل الزفاف الآن عدد كبير من رجال السياسة والفن والمجتمع. يذكر أن الإعلامى توفيق عكاشة يقدم برنامج "مصر اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، ويقدم من خلاله تحليل شامل لما يدور على الساحة المصرية والعربية. Advertisements

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