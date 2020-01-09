نائب وزير الخارجية يتسلم رسالة للرئيس السيسى من وزير خارجية الكونغو برازفيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الخميس، جان كلود جاكوسو وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين فى الخارج بالكونغو برازفيل، والذى يحمل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو برازفيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا. هذا، وقد سبق أن توجه السفير حمدي سند لوزا يوم 2 يناير 2020، إلى الكونغو برازفيل لتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس "ساسو نجيسو" اتصالاً بالشأن الليبي.

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