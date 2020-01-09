شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يطلق دورة تدريبية لـ1102 موظفا جديدا من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، صباح السبت القادم، عقد دورات تدريبية للأعضاء القانونيين الجدد الذين تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى من الجهات والوزارات الأخرى، والبالغ عددهم 1102 موظفا، وذلك لتعزيز مهاراتهم على الحاسب الألى، زيادة خبراتهم العملية.

ومن المقرر عقد الدورة التدريبية فى التاسعة صباحا، لـ 348 موظفا بمبنى وزارة العدل بلاظوغلي، بالنسبة لـ28 موظفا من محافظة البحر الاحمر، و39 من محافظة بني سويف، و7 من محافظة الوادي الجديد، و71 من محافظة المنيا، و70 من محافظة اسيوط، و65 من محافظة سوهاج، و37 من محافظة قنا، و25 من محافظة الاقصر ، و6 من محافظة أسوان باجمالى 348 موظفا.

فيما سيتم تدريب 331 موظفا بمبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، موزعين كالتالى: 74 موظفا من محافظة الدقهلية، و74 من محافظة البحيرة، و7 من محافظة مرسي مطروح، و36 من محافظة كفر الشيخ، و12 من محافظة دمياط، و13 من محافظة بورسعيد، و14 من محافظة الاسماعيلية، وواحد من محافظة السويس، و39 من محافظة الشرقية، و21 من محافظة شمال سيناء، و10 من محافظة جنوب سيناء، و30 من محافظة الفيوم باجمالى 331 موظفا.





فيما سيقوم 423 موظفا بالحصول على الدولة التدريبية بمقر مركز الدراسات القضائية بالعباسية، وهم موزعين كالتالى: 72 موظفا من محافظة القاهرة، و52 من محافظة الجيزة، و102 من محافظة الاسكندرية، و62 من محافظة القليوبية، و58 من محافظة المنوفية، و77 من محافظة الغربية باجمالى 423 موظفا.

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وتتناول الدورة شرح نظرى لعملية توثيق المحررات وكيفية العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز مهاراتهم على الحاسب الألى، كما تتضمن الدورة توعية الموظفين لتعامل مع الجمهور وتقديم خدمات متكاملة لهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر، القرار رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وصدر القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى، وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة قراره السابق.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات نقل الموظفين للعمل بمصلحة الشهر العقارى .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق فى 26 ديسمبر الجارى، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقارى.