المطافئ منعت كارثة.. حريق محل مجاور لمحول كهرباء في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الخميس، حريقا كاد يتسبب في كارثة محققة بمنطقة العمرانية إثر حريق محل ملاصق لغرفة محول كهرباء.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بدائرة قسم العمرانية.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

المعاينة الأولية كشفت نشوب الحريق بمحل غير مرخص لا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، ومنع سرعة وصول سيارات الإطفاء وقوع كارثة بسبب وجود محول كهرباء بالقرب من موقع الحريق.

انتقل مأمور قسم العمرانية ومسؤولو الحي إلى محل الحريق، ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.