شطره نصفين.. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من ناظر المحطة بمصرع شاب شطره القطار نصفين.

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المعاينة الأولية كشفت عن أن شابا في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، حاول عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، فصدمه قطار.

قائد القطار أبلغ مسؤولي السكة الحديد لدى وصوله محطة الجيزة، والذين أخطروا الشرطة للانتقال إلى محل الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.