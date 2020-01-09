محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مساء الخميس.
تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من ناظر المحطة بمصرع شاب شطره القطار نصفين.
المعاينة الأولية كشفت عن أن شابا في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، حاول عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، فصدمه قطار.
قائد القطار أبلغ مسؤولي السكة الحديد لدى وصوله محطة الجيزة، والذين أخطروا الشرطة للانتقال إلى محل الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر شطره نصفين.. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.