أخبار مصر | بعد إحالته للتأديب.. 'الصحفيين' تحقق مع عماد أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إحالته للتأديب.. 'الصحفيين' تحقق مع عماد أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، جلسة 28 يناير الجاري، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها تأديبيًا عماد الدين أديب، مالك صحيفة العالم اليوم، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس تحرير الجريدة، في الشكاوى المقدمة ضدهم من بعض الصحفيين العاملين بالجريدة في فصلهم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية منذ عام 2014 .

وحددت الهيئة التأديبية نفس الجلسة للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها تأديبيًا عماد الدين أديب، مالك صحيفة العالم اليوم، في الشكوى المقدمة ضده من بعض الصحفيين بجريدة "نهضة مصر"، لفصلهم تعسفيًا عام 2015 .

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وتعقد الجلسة برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، وعضوية حسين الزناتي، ومحمد يحيى يوسف عضوي المجلس، وصالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة لنائب رئيس مجلس الدولة.

وكانت لجنة التحقيق النقابية أحالت عماد الدين أديب، وجمال عنايت، ونجلاء ذكري إلى هيئة التأديب، لمخالفتهم قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي في النقابة، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة ضدهم.

يذكر ان هيئة التأديب عقدت عدة جلسات خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، أستمعت خلالها لأقوال نجلاء ذكري، وجمال عنايت، فيما لم يحضر عماد اديب الجلسات التأديبية، وحضر عنه أحد المحامين الذي تقدم بمذكرة دفاع للنقابة.