أخبار مصر | استجابة لـ"الخليج 365".. التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "أوبن بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لـ"الخليج 365".. التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "أوبن بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تنبيهًا رسميًا علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيه إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستكون بنظام الكتاب المفتوح، ويسمح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، وجاء هذا التنبيه استجابة لموقع "الخليج 365" بعدما قام بنشر بيانات لبعض المدارس تخالف تعليمات الوزارة بشأن نظام "الأوبن بوك".

وكانت قد قامت بعض المدارس الخاصة، بالمنصورة بمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قالت فيه إن الامتحانات الإليكترونية للصف الأول والثاني الثانوي والتى ستبدأ في 11 يناير الجاري لن تكون "أوبن بوك".

وأشارت المدرسة فى منشورها، إلى أنه ممنوع دخول الامتحان بكتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي مما أثار الجدل بين أولياء الأمور خاصة أن الامتحانات سوف تبدأ السبت المقبل.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبوابة الخليج 365، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات أو بيانات رسمية بمنع الدخول للامتحانات بالكتاب المدرسي، وأن قرار الامتحانات بـ"الأوبن بوك" الذي أصدره الوزير لم يتم إلغاؤه ومازال جارى والمدارس التي تخالف هذا القرار سيتم محاسبتها.