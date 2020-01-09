أخبار مصر | نص قرار تأديب 'ناشر التحرير'.. وتوصية شطبه من جداول 'الصحفيين'

اشتعلت أزمة اعتصام الزملاء بجريدة التحرير من جديد، منذ ساعات قليلة؛ بعد استقدام رجل الأعمال ومالك المؤسسة أكمل قرطام، لعدد من الأفراد الذين قاموا بمحاولة فض الاعتصام وإخلاء المكان من الأجهزة والمحتويات.

وتواصل الزملاء المعتصمون مع مجلس النقابة، وتوجهوا لعمل محضر بقسم شرطة العجوزة، خاصة وأن الأجزة والأجهزة والشاشات بمقر الجريدة، في عهدة الزملاء المعتصمين، وفقًا لأحد محاضر إثبات الحالة التي تم تحريرها.

ورفض أعضاء مجلس النقابة التصعيد من جانب مالك المؤسسة، واصفين ما حدث بـ"الأمر غير المقبول"، ومحاولة لفض اعتصام الزملاء، ومحاولة لتوريط الزملاء في قضية سرقة، في حين تواصلت النقابة مع مدير أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة.

وتعيد "الخليج 365" نشر قرار لجنة التحقيق بالنقابة، برئاسة جمال عبدالرحيم، بإحالة ناشر الجريدة للتأديب وذلك بعد إحالته للتحقيق في عدة شكاوى تقدم بها الزملاء بالجريدة ضده، وتغيبه عن الحضور، مما يعرضه للشطب من جداول النقابة.

