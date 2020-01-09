أخبار مصر | مجلس 'الصحفيين' يتوافد على اعتصام 'التحرير' بعد تفاقم الأزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس 'الصحفيين' يتوافد على اعتصام 'التحرير' بعد تفاقم الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لمقر جريدة التحرير؛ للتضامن معهم بعد تفاقم الأزمة، بسبب قيام رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، بمحاولة فض الاعتصام، واستقدام عدد من الأفراد صباحًا، لمقر الجريدة، في محاولة لإخلاء المكان من الأجهزة والمحتويات.

وتواصل الزملاء المعتصمون مع مجلس النقابة، وتوجهوا لعمل محضر بقسم شرطة العجوزة، كما توجه عدد من المحامين والمستشارين القانونيين لمقر اعتصام الزملاء بالجريدة، بالإضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، للتضامن.

يذكر أن المعدات والأجهزة والشاشات بمقر الجريدة، في عهدة الزملاء المعتصمين، وفقًا لأحد محاضر إثبات الحالة التي تم تحريرها.

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ورفض أعضاء مجلس النقابة التصعيد من جانب مالك المؤسسة، واصفين ما حدث بـ"الأمر غير المقبول"، ومحاولة لفض اعتصام الزملاء، ومحاولة لتوريط الزملاء في قضية سرقة، في حين تواصلت النقابة مع مدير أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة.

وتدخل أزمة اعتصام الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير شهرها السادس، وسط محاولات للوساطة من جانب الكاتب الصحفي جمال فهمي، بين النقابة ومالك المؤسسة أكمل قرطام، وشهدت المفاوضات تسويفًا خلال الفترة الماضية من جانب مؤسس الجريدة.

جدير بالذكر أن الإدارة استقدمت أفراد حراسة وأمن من قبل، لمحاولة إجلاء المعتصمين من مقر جريدتهم، وحال وجودهم بكثافة للحيلولة دون ذلك.

وكانت أزمة اندلعت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، والمهندس أكمل قرطام رجل الأعمال ومالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية.