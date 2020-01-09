أخبار مصر | أمين "خارجية مستقبل وطن" ساخرا: عدد الأتراك المُرسلين لليبيا أصابنا بالفزع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "خارجية مستقبل وطن" ساخرا: عدد الأتراك المُرسلين لليبيا أصابنا بالفزع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، خلال الملتقى الحواري الثالث، والذي تنظمه الأمانة بالحزب حول تداعيات وتطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تركيا وليبيا التي تم توقيعها مُؤخرًا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بأنها ورقة ليس لها أي صفة قانونية أو شرعية دولية.

ومُازح "الخولي" الحاضرين بالملتقى قائلا: "عدد الجنود التي أعلن أردوغان إرسالهم لليبيا والمُقدرين بـ35 جنديا أصابنا بالفزع".

وشارك في الملتقي، النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، الدكتور محمد شوقي، أمين الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، المستشار عصام هلال أمين التنظيم، المهندس أحمد صبري أمين الشباب، وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ومحمد جمعة باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فضلا عن حضور عددًا من نواب الحزب وهيئات مكاتب المحافظات، وأعضاء الأمانات المختلفة.

