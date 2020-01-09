أخبار مصر | مستقبل وطن: نتابع عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: نتابع عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس ائتلاف "دعم مصر" خلال الملتقى الحواري الثالث، والذي تنظمه أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، برئاسة النائب طارق الخولي، حول تداعيات وتطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط"، إن الحزب حريص على متابعة الأحداث التي تشهدها المنطقة عن كثب.

وأضاف القصبي، أنه لابد من أن يتسلح أعضاء وقيادات الحزب بالعلم حتى يكون لهم رؤية وقراءة للمشهد السياسي في المنطقة وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي.

وشارك في الملتقي، النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، الدكتور محمد شوقي، أمين الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، المستشار عصام هلال أمين التنظيم، المهندس أحمد صبري أمين الشباب، وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ومحمد جمعة باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فضلا عن حضور عددًا من نواب الحزب وهيئات مكاتب المحافظات، وأعضاء الأمانات المختلفة.

