أخبار مصر | المحافظين: مقترح الأوقاف بمشاركة الأحزاب في تجديد الخطاب الديني خطوة هامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحافظين: مقترح الأوقاف بمشاركة الأحزاب في تجديد الخطاب الديني خطوة هامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، على مُقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي تقدم به للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشاركة الأحزاب السياسية في حوار تجديد الخطاب الديني، قائلا:"خطوة هامة لمزيد من المشاركة المجتمعية لكل ما يخص المجتمع".

وقال خليل، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إن ملف تجديد الخطاب الديني ليس منوط به مؤسسة بعينها بل يحتاج لتضافر الجهود وتوحديها بين جميع مؤسسات الدولة، مُؤكدًا أن مرحلة بناء الإنسان المصري سوف تساهم بكل تأكيد في تجديد الخطاب الديني بتحسين وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك تحسين جودة التعليم للدارسين، مُشيرًا إلى أنه سوف يتقدم بطلب للمجلس الرئاسي لحزب المحافظين بشأن عقد اجتماع لإعداد مُذكرة عن رؤية الحزب في ملف تجديد الخطاب الديني.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، استضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمشاركة في فعاليات ورشة العمل التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، تحت عنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، وأعلن خلالها المُقترح الذي تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي.