مصر | مناظرة النيابة لجثة طبيب الهرم: كسر في الجمجمة وكدمات بالجسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لجثة طبيب الهرم: كسر في الجمجمة وكدمات بالجسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة، بجنوب الجيزة لجثة طبيب سقط من الطابق ال12، إثر هروبه من زوج عشيقته، أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وكدمات وجروح متفرقة بجسده، فيما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثته للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الطبيب من محافظة أخرى ويقطن بمنطقة الجيزة، وكان يتردد على شقة العشيقة لاقامه علاقة محرمة في غياب زوجها منذ أشهر، وفي يوم الواقعة شاهدهما الزوج في وضع مخل مع عشيقها، حتى حاول الهرب فسقط من الطابق ال12 جثة هامدة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، أن الطبيب كان يمارس علاقة محرمة مع عشيقته، وعند مشاهده الزوج حاول الهرب فسقط جثة هامدة، وحرر محضر بالواقعة.