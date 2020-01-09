مصر | مصرع شاب في حادث قطار بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شاب في حادث قطار بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، إثر إصطدام قطار به بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.

Advertisements

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وإصطدام القطار به، وشطر الجثة لنصفين.

وبينت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن الشاب مهتز نفسيًا، وتوفي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.