مصر | غلق شارع الهرم جزئيا بسبب أعمال المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق شارع الهرم جزئيا بسبب أعمال المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام، لتنفيذ أعمال نقل المرافق ضمن المشروع القومي لمترو الأنفاق "الخط الرابع".

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه سيتم إغلاق شارع الهرم جزئيًا أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من غدِ الجمعة وحتى الأحد المقبل، ويكون العمل فى الفترة من الـ 12صباحًا وحتى الخامسة صباحا دون تعطيل لحركة المرور.

وأكد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام.