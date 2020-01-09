مصر | "كنا بنحلم بالثراء".. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنا بنحلم بالثراء".. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات، حول اتهام عاملين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالعياط، بالاشتراك مع 5 آخرين، وأمرت النيابة العامة بحجز المتهمين 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأمن حول الواقعة.

وأدلى المتهمون بأقوالهم أمام النيابة، حيث أعترف الأول والثاني أنهما استعانا بـ 5 أشخاص أخرين لمساعدتهما في الحفر للبحث عن الآثار، بعد اتفاقهم على إقتسام الآثار التي سوف يعثرون عليها فيما بينهم وبيعها، قائلين "كنا بنحلم بالثراء كنا هنطلع على وش الدنيا والشرطة قبضت علينا".

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تمكنت من ضبط اثنين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بأعمال حفر داخل أحد المنازل بمركز العياط، جنوب المحافظة بقصد التنقيب عن الآثار وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط مفادها قيام (عاملان لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) مُقيمان بدائرة مركز شرطة العياط، بالإشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنزلهما.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تمكنت مأمورية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، من ضبطهما حال تواجدهما بمنزلهما وبرفقتهما 5 أشخاص وتبين وجود حفرة بداخل المنزل (قطرها 3 أمتار، بعمق 8 أمتار تقريبًا وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

