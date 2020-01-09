مصر | ننشر اعترافات طفل سوداني اغتصب رضيع في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات طفل سوداني اغتصب رضيع في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اغتصب طفل سوداني الجنسية، رضيع عمره 9 أشهر، بعدما تركته والدته بصحبته، حال ذهابها لشراء متطلبات لمنزلها، بمساكن عثمان، نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من " مهدية" 27 سنة، سودانية الجنسية ومقيمة بمساكن عثمان، بنطاق القسم، تفيد بأنها معتادة ترك طفلها الرضيع " مدثر" 9 شهور، صحبة جارتها السودانية الجنسية، حال ذهابها إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل.

وأضافت في بلاغها أنها توجهت إلى شقة جارتها كعادتها لترك طفلها، صحبة جارتها، لكنها لم تجدها حيث وجدت طفلها "مجتب"، 14 سنة، فطلبت منه إيداع الطفل صحبته لحين رجوعها من السوق، مشيرة أنها لدي رجوعها إلى شقة جارتها لإستلام طفلها، وجدتها قد وصلت شقتها ووجدت رضيعها يصرخ وملابسه مبلله، "لقيته بيصرخ وهدومه مبلولة"، معتقدة أنها قد تبول على نفسه، وبذهابها إلى شقتها ولدي خلها الطفل ملابسه لتغييرها وجدت دماء، "لقيت جرح في فتحة الشرج وسائل منوي في هدومه".

وواصلت السيدة السودانية الجنسية في بلاغها، "رجعت تاني لشقة جارتي وقولتلها اللي شفته"، وبسؤال ابنها اعترف أنه هتك عرض الطفل وتعدي عليه جنسيا، وأبلغت الشرطة.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، والنقيب محمد غريب معاون مباحث القسم، من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، بارتكاب الواقعة، " كنت قاعد لوحدي في الشقة والباب كان بيخبط، لما فتحت الباب لقيت أم مدثر بتقولي خلى مدثر معاك لغاية ما أجيب طلبات من السوق، وأخدته منها وحطيته على الكنبة، وبعد شوية وأنا باكل ابنها عيط، وريحته وحشة، سيبت الأكل وقلعت الواد البنطلون واأخدته على الحمام وقلعته الحفاضة بتاعته، ورحت حاطه على الحوض وشطفته ورميت الحفاضة، ولبسته هدومه تاني، ورجعت حطيته على الكنبة تاني".

واستكمل المتهم اعترافاته" بعد شوية قلعت مدثر البنطلون واغتصبته، إستغليت أنه طفل مش هيتكلم، بس لقيته بينزف دم، رحت أخدته الحمام تاني وشطفته ولبسته هدومه بسرعة وحطيته على الكنبة تاني، وكان باب الشقة بيخبط، لقيت أخويا وبعده أم مدثر، ولما سألتني بيعيط ليه كذبت عليها وقولتلها أنه عمل حمام على نفسه وغيرتله هدومه، وصدقتني".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت توقيع الكشف الطبي على الطفل، وبتحويله إلى مستشفي اكتوبر، والكشف الطبي عليه، أفاد التقرير بوجود جرج بفتحة الشرج للطفل ووجود سائل منوي، وطلبت تحويله للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه.