مصر | تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبدالناصر إسماعيل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "عبدالناصر" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

كما استخدموا مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

