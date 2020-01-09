مصر | "بترمي الفلوس".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بترمي الفلوس".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة تعذيب طفله تبلغ من العمر 6 سنوات على يد والدها ترزي ييلغ من العمر 33 عامًا، قام بتعذيبها وإصابتها بعده جروح وكدمات متفرقة بجسدها وتقييد يديها بالحبال وربطها برجل، بالاضافة لقص شعرها "زيرو"، نتيجة لاخذ فلوس من جيبه وإلقائها من بلكونة الشرفة.

وأفادت التحقيقات، أن سمع أهالي منطقة الهرم صراخ الطفلة، وقاموا بانقاذها وتبين أنه دائم التعدي عليها وضربها، فيما عذبها لمده 3 أيام، وان الطفلة تقيم معه بالمنزل بعد إنفصال والدتها عنه وزواجها من آخر.

وبمواجهه والد الطفلة، اعترف بارتكاب جريمته، قائلا، "كنت بربيها واعلمها الأدب"، حتى لا ترتكب فعل هذا مرة أخرى.

كان تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تورط ترزى فى تعذيب ابنته البالغة من العمر 6 سنوات، داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، كما تم العثور على الطفلة بها اثار جروح بجسدها، بالإضافة إلى حلق شعرها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.