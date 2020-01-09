شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حى الهرم، وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المُشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر المحافظ قرارًا بالقيم السعرية لـ4 مناطق بنطاق الحى، شملت المنطقة الأولى شارع فيصل بداية من التقائه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى، والحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر، وطريق الواحات وطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، وميدان الرماية ومدخل طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، وشارع الأهرام وترعة المريوطية حتى التقائه مع شارع الملك فيصل.

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المنطقة الثانية شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائرى وطريق كفر طهرمس حتى التقائه بشارع الملك فيصل. والمنطقة الثالثة شارع الهرم بداية من التقائه مع طريق المريوطية وشارع أبوالهول السياحى الشرقى (ترعة المنصورية) والطريق الدائرى المنيب وترعة المريوطية، حتى التقائه بشارع الهرم المنطقة الرابعة (منشية البكارى- كفر غطاطى) وطريق المنشية بداية من التقائه مع الطريق الدائرى- شارع المأذون (شارع محمد عبدالدايم) وشارع السعودى وطريق المريوطية، حدود الحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبينى (طريق جمال الدين البنا) وشارع الحاج نصر المنوفى والطريق الدائرى وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى، حتى التقائه مع طريق المنشية.

وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد ادنى، و280 جنيها كحد أقصى، و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد ادنى، و360 جنيها كحد أقصى، و205 جنيهات للمتر التجارى كحد أدنى، و800 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر، والشوارع الأقل من 20م، حتى 16م، والشوارع الأقل من 16م.

وأشار القرار إلى حظر التصالح في عدد من المناطق وفقًا للفقرة 6 من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019، وهى مناطق شارع الهرم بداية من طريق أبوالهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) ومدخل طريق مصر- إسكندرية الصحراوى وميدان الرماية وطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، وامتداد الطريق الدائرى (محور المنيب) وشارع أبوالهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) حتى التقائه بشارع الهرم.

وأصدر المحافظ قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها في حوالى 15 شارعا رئيسيا وحيويا بنطاق حى الهرم. شملت شارعى كعبيش ومصرف اللبينى 1000 للتجارى و280 للإدارى و200 للسكنى وشارعى المنشية وكفر طهرمس 600 للتجارى و200 للإدارى و160 للسكني وشارع الصفا والمروة 400 للتجارى و160 للإدارى و120 للسكنى وشارع زغلول 800 للتجارى و240 للإدارى و160 للسكنى وشارع الهرم 1200 للتجارى و360 للإدارى و280 للسكنى وترعة المريوطية (الجهة الغربية) 800 للتجارى و280 للإدارى و200 للسكنى وشارع المنصورية (الجهة الشرقية) 1000 للتجارى و320 للإدارى و240 للسكنى وطريق مصر- إسكندرية الصحراوى 800 للتجارى و400 للإدارى و320 للسكنى وشارع الملك فيصل 1600 للتجارى و400 للإدارى و320 للسكنى، وشارع الثروة المعدنية 800 للتجارى و360 للإدارى و280 للسكنى، وشارعى جاردينيا والجيش 1000 للتجارى و400 للإدارى و320 للسكنى وشارع المجزر الآلى 600 للتجارى و320 للإدارى و240 للسكنى وشارع عمرو بن العاص 800 للتجارى و280 للإدارى و200 للسكنى.