شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على عدة مناطق بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة بني سويف، مساء الخميس، بلغت غزارتها بعدد من قرى مركز الواسطى شمال المحافظة.

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وشهدت المحافظة حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس منذ الصباح الباكر، صاحبها تساقط أمطار خفيفة.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات شفط المياه من الشوارع التي حدثت بها بعض التراكمات.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة أي بلاغ من قبل المواطنين.