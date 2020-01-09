شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: لدينا العديد من الضربات الاستباقية لإفساد مخطط المليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لديها العديد من الضربات الاستباقية التى تفسد مخطط المليشيات الإرهابية التى تتواجد فى الأراضى الليبية، وتدعمها جهات داعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن هناك عمليات تمت قبل بدء تحرير مدينة سرت الليبية منها أعمال استخباراتية وأمنية قبل بدء العملية من أجل وضع النقاط الأكثر أهمية فى الحسان ووضع كل الاحتمالات ودراسة الوضع بشكل جيد .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه من الاحتمالات التى تم وضعها خلال عملية تحرير سرت هو احتمالية وجود عناصر إرهابية من مدن ليبية مختلفة مثل مصراتة فى مدينة سرت وكان هناك فرصة أيضا تتمثل فى إمكانية اختفاء بعض العناصر الإرهابية فى بعض المنازل فى سرت بحكم علاقات بعضهم مع بعض العائلات الليبية .

وتابع اللواء أحمد المسمارى، بدأن هذه العملية باقتحام عسكرى كامل للقضاء على أى مليشيات مسلحة والقضاء على مقرات الكتائب والمليشيات بالإضافة إلى نقل الأسلحة والذخائر التى كانت تتواجد فى مدينة سرت خارج المدينة وبعد ذلك بدأنا فى المرحلة الأمنية ، ومنذ أمس بدأت جهات البحث الجنائلا ومباحث الدولة والأمن الداخلى يقومون بعمليات تمشيط داخل المدينة للبحث عن أى عنصر إرهابى يتواجد داخل مدينة سرت من أجل القضاء على المليشيات المسلحة بشكل كامل.

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وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، كشف أعمال الجيش الليبى بعد تحرير مدينة سرت بشكل كامل، مشيرا إلى أن الكتيبة 604 أصدرت بيانا بانشقاقها عن مليشيات مصراته وانضمامها إلى الجيش الوطنى الليبى، موضحا فى ذات التوقيت أنه بعد إعلان الجيش الوطنى الليبى تحرير مدينة سرت من الإرهابيين انتقلنا إلى المرحلة الثانية الخاصة بتفتيش وتأمين مدينة سرت الليبية خلال الفترة الراهنة.