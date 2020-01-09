شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقود حملة لنظافة وتطوير مبنى الوزارة وتشجير الأسوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” حالة حراك داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا، معلنة طوارئ فى المقر الرئيسى بالدقى من خلال حملة نظافة شاملة " لتنظيف البيت من الداخل"، ورفع القمامة المتراكمة خلف أسوار الديوان العام للوزارة، وتنظيف المداخل والمخارج، وتشكيل لجان لمكافحة الكلاب الضالة والقطط، خاصة بعد دخول القطط إلى مكتب الوزير.

وبدأت الوزارة حملة نظافة داخل المكاتب الإدارية والفنية، والاستعانة بتشجير الطرق، والتى بدأتها شركات النظافة والعاملين من بداية دخول أبواب الوزارة وحتى الأسوار الخارجية ، وذلك بعدما فاجأ السيد القصير وزير، الزراعة واستصلاح الأراضى، يوم الثلاثاء الماضى الساعة السابعة والنصف صباحا أفراد أمن وزارة الزراعة، وترجل من سيارته لبدء جولة تفقدية لمباني الوزارة والمكاتب وأسوار الوزارة الخارجية، حيث فوجئ بتراكم "القمامة"، وعدم الاهتمام بنظافة المدخل الرئيسي للوزارة.

وبعدما شاهد الوزير هذه الوقائع التى أثارت اشمئزازه كلف شركة النظافة على الفور بنظافة المكان وأعطى مهلة أسبوع للشركة لتحسين أدائها ، فيما رصد ”الخليج 365”، تجمع عدد من الكلاب الضالة بحديقة أشجار مقر وزارة الزراعة ، تجوب مداخل ومخارج "الوزارة" حيث تجولت حول سيارات وزير الزراعة، بالإضافة إلى انتشار القطط بكافة أرجاء الوزارة وتسلقها لمكتب وزير الزراعة، وانتشار مخلفات القطط والكلاب بطريقة واضحة.

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وقد تم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بتشكيل لجنة بيطرية لمكافحة الكلاب الضالة التي تغزو وزارة الزراعة والتنبيه على الامن باليقظة التامة لمنع دخولها من أبواب الوزارة .

ورصد "الخليج 365 " حالة استنفار داخل المكاتب الإدارية لوزارة الزراعة، من خلال حملة نظافة وانضباط في مواعيد العمل ، بعدما أعرب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى خلال جولته داخل الوزارة عن استيائه من حالة الفوضى التي تعيشها وزارة الزراعة بعدم النظافة والانضباط في الحضور والعمل، كما أعطى تعليماتة بانضباط آلية العمل، وأنه سيعمل على متابعة سير انضباط العمل وعمل جولة على جميع المكاتب داخل ديوان وزارة الزراعة لتفقد سير العمل ونظافة المكان .

كما وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أفراد الأمن بالانضباط بعد استيائه من المدخل الرئيسي لوزارة الزراعة حيث الكراسي المتهالكة قائلا لأفراد الأمن المسئولين عن تأمين الوزارة:" ازاى مدخل وزارة كده" ، ووجه بضورة تحسين صورة وزارة الزراعة أمام الزوار والمستثمرين والزيارات الخارجية ، كما طالب أفراد الأمن بزى رسمى .