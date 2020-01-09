شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى بنظام الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام التى تنطلق السبت المقبل 11 يناير الجارى ستكون بنظام الكتاب المفتوح حيث يسمح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

وكانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى والذى ينطلق صباح السبت المقبل 11 يناير الجارى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.

وشددت المدارس على تواجد مسئولي التطوير بالمدارس على مدار اليوم ، وخلال فترة عمل فريق التشغيل والصيانة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، لتسهيل اجراءات دخول غرفة التحكم الرئيسي والتعامل مع الأعطال والسماح لفريق عمل التشغيل والصيانة بالعمل يوم السبت من كل أسبوع وتحديث بيانات مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس على البريد [email protected] ومشاركتها على

. [email protected]

وأشارت إلى ضرورة التنبيه على مسئولي التطوير بالمدارس عد التعامل مع الأعطال دون الرجوع لمركز الدعم الفني في حالة وجود أعطال يتم الاتصال بالدعم الفني واتباع التعليمات، وحددت ارقام الدعم الفني ، وهى 01201387777 ويضم (6خطوط).

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تنطلق اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى.