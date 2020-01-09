المدارس الثانوى تعلن ضوابط التعامل مع شبكات البنية التكنولوجيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعض المدارس الثانوى ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى ، والذى ينطلق صباح السبت المقبل 11 يناير الجارى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم والتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.

وشددت المدارس على تواجد مسئولي التطوير بالمدارس على مدار اليوم ، وخلال فترة عمل فريق التشغيل والصيانة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، لتسهيل اجراءات دخول غرفة التحكم الرئيسي والتعامل مع الأعطال والسماح لفريق عمل التشغيل والصيانة بالعمل يوم السبت من كل أسبوع وتحديث بيانات مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس على البريد [email protected] ومشاركتها على

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وأشارت إلى ضرورة التنبيه على مسئولي التطوير بالمدارس عد التعامل مع الأعطال دون الرجوع لمركز الدعم الفني في حالة وجود أعطال يتم الاتصال بالدعم الفني واتباع التعليمات، وحددت ارقام الدعم الفني ، وهى 01201387777 ويضم (6خطوط).