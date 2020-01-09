شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تعلن ضوابط التعامل مع شبكات البنية التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعض المدارس الثانوى ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى ، والذى ينطلق صباح السبت المقبل 11 يناير الجارى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم والتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.
وأوضحت أنه في حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.
وأشارت إلى ضرورة التنبيه على مسئولي التطوير بالمدارس عد التعامل مع الأعطال دون الرجوع لمركز الدعم الفني في حالة وجود أعطال يتم الاتصال بالدعم الفني واتباع التعليمات، وحددت ارقام الدعم الفني ، وهى 01201387777 ويضم (6خطوط).
تنطلق اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى.
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