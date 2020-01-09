«الإسكندرية الأزهرية» تُنهي استعداداتها لامتحانات الابتدائية والإعدادية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت منطقة الإسكندرية الأزهرية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الإدارات الفرعية.

وترأس الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اجتماعا ضم مديري المراحل والإدارات التعليمية، ومدير إدارات المنطقة، الخميس، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبحضور الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات.

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وخلال الاجتماع، أكد رئيس الإدارة المركزية على العمل بروح الفريق والتعاون بين الجميع، ومراقبة الله في السر والعلن، والمحافظة على سرية وأمن الامتحانات، وأن يقوم الجميع بعمله على أكمل وجه، وبذل أقصى جهد لتخرج الامتحانات على الصورة المشرفة التي تليق بمنطقة الإسكندرية، مضيفًا أنه لا تهاون مع المقصرين.

وشدد على التأكد من عدم وجود أي مانع لدى المشاركين في أعمال امتحانات الشهادتين، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وفي سياق متصل، عقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة، اجتماعا بإدارة ومعلمات رياض الأطفال، للوقوف على آخر ما تم الوصول إليه في الفصل الدراسي الأول، ووضع خطة عمل للفصل الدراسي الثاني، وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم الوصول إليه خلال الفصل الدراسي الأول، وقد حثهم على الاهتمام بقاعات رياض الأطفال، ورحب بالأفكار والمقترحات التي تساعد في تطوير العملية التعليمية برياض الأطفال، مؤكدًا أهمية تلك المرحلة، حيث إنها اللبنة الأولى في التعليم، مضيفًا اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة وكيله، وفضيلة رئيس قطاع المعاهد، اهتمامًا كبيرًا بمرحلة رياض الأطفال.