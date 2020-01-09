شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الإسكندرية: تحصين 220.2 ألف رأس ماشية وطائر خلال ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى ما تم تحصينه خلال شهر ديسمبر الماضي 2019 بلغ 220 ألفا و244 رأس ماشية وطائرًا، حيث تم تحصين 200 ألف و804 رؤوس ماشية و19 ألفا و440 طائرًا، وذلك في أكبر حملة تطعيمية شهرية للمديرية.

وأوضحت انه تم تحصين 94 ألفا و263 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و96 ألفا و390 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع و879 رأس أبقار ضد جدرى الماشية و801 رأس ضد مرض جدرى الأغنام، فضلاً عن تحصين 8471 رأس أبقار ضد النيمو باك الزيتى وتحصين 19 ألفا و440 طائرا (دجاج وبط وأوز وديك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، وتم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.