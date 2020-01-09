شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل عام الصين في الإسكندرية تحذر من «حملة موجهة لتخريب العلاقات مع مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، جياولي ينغ، إن ما يتداول على وسائل الاجتماعي بشأن إقليم شينجيانغ يعد «حملة دعائية موجهة ضد الصين بهدف تخريب الصداقة مع مصر والعالمين العربي والإسلامي، وتقييد تنمية الصين».

أضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الخميس، بمقر القنصلية في محرم بك، أن الجانب الصيني على ثقة بأن الشعب المصري ذو التاريخ الطويل والحضارة العريقة لديه الحكمة في تمييز الشائعات والأكاذيب على الفضاء الإلكتروني.

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أشارت إلى أن القضايا المتعلقة بالإقليم الصيني «ليست على الإطلاق قضايا حقوق إنسان أو قضايا عرقية ودينية، بل قضايا مكافحة إرهاب وانفصال، وإن الإجراءات التي اتخذتها الصين في السنوات الاخيرة بخصوص الإقليم تهدف لمكافحة».

وأكدت أنه «بعد اتخاذ الصين الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، لم يشهد شينجيانج أي حادثة إرهابية لمدة 3 سنوات متتالية، وحافظ اقتصاد الإقليم على التنمية المستدامة، وعاش المجتمع في تناغم واستقرار».

تابعت: «في عام 2018 استقبل الإقليم أكثر من 150 مليون سائح محلي وأجنبي، وفي الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019 استقبل أكثر من 1.5 مليون سائح، ولم يكن ذلك ممكنا لولا حالة الأمان والاستقرار في المنطقة».

اختتمت: «الصين تتمتع بعلاقات صداقة تقليدية مع الدول العربية والإسلامية، وقامت الصين ومصر ببناء علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتواجه الصين ومصر تحدي مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الوطني».