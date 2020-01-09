شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجزائري لتسليم رسالة من السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مستهل زيارته إلى العاصمة الجزائرية، التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الجزائري، عبدالمجيد تبون، حيث تم تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحديات الإقليمية المشتركة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري قام خلال اللقاء بتسليم الرئيس «تبون» رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم التهنئة للرئيس الجزائري على توليه منصبه، فضلًا عن بحث سُبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف حافظ أن الرئيس «تبون» أعرب من جانبه عن حرص الجزائر على دفع التعاون المشترك مع الشقيقة مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الثقل الإقليمي الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.