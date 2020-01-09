شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات «مصر للطيران» إلى بغداد السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد، اعتبارًا من السبت المقبل، ١١ يناير، على أن تتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولًا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات.

وأهابت «مصر للطيران» من السادة عملائها الكرام المسافرين على رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران.