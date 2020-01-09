شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات في عدد من الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية لكليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بكليات الجامعة، حيث تفقد أعمال الامتحانات بكليتي التربية الفنية والتربية الرياضية.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولتيه، الدكتور طارق صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة أمل أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عمرو سليمان، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف عبدالرحمن، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عيسى، وكيل كلية التربية الفنية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على محمود، وكيل كلية التربية الفنية لشؤون التعليم والطلاب.

شملت الجولة تفقد لجان الكليتين للتأكد من مدى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بشكل جيد، وكذلك تطبيقهما لمعايير الجودة والقياس في الورقة الامتحانية، إلى جانب تطبيق القواعد والضوابط التي أقرتها الجامعة للحفاظ على انضباط سلوك وأداء الطالب داخل اللجنة، وعدم اصطحابه للهاتف الجوال، أو أي أوراق أو بيانات تتعلق بأسئلة المادة الممتحنة.