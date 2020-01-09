شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» لمصححي امتحانات الأول والثاني ثانوي: مصلحة الطالب أولًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إن آلية التصحيح في الكنترول لابد أن تتم بدقة متناهية حرصا على مستقبل الطلاب، وإعطاء كل ورقة حقها في التصحيح والتدقيق والمراجعة، وألا يتم رصد درجاتها إلا بعد التأكد التام من صحتها.

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جاء ذلك أثناء لقاء «فتح الباب» مع جمال محمد كامل وماهر محمد صابر، رؤساء مراكز التصحيح الورقي للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، بحضور أشرف عبدالرازق، مدير التعليم الثانوي، وعفاف شبل، مدير مدرسة أم المؤمنين.

شدد «فتح الباب» على ضرورة تذليل كل العقبات أمام المصححين ونقل التعليمات الخاصة بمنظومة الصفين الأول والثاني الثانوي الجديدة إليهم، علاوة على التدقيق في بيانات المستهدفين من الطلاب ومراجعتها مع إدارة التطوير التكنولوجي.

ووجه «فتح الباب» المصححين بضرورة الحضور للمركز من الساعة الثامنة صباحا وحسب الجدول المعلن، موضحًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط جودة التقدير الإلكترونى والورقي ووضع خطة توزيع خاصة بمقدرة المواد الدراسية بكل مقر تقدير مع توفير بنية تكنولوجية لتسهيل أعمال التصحيح بشكل جيد.