شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تدرب شباب قرى أسوان على مهن السباكة والكهرباء لدعم وتنمية القرى الأكثر فقرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان قافلة للقرى الأكثر فقرا في محافظة أسوان للمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتدريب شباب القرى على المهن التي تساعدهم على العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة.

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وقال الدكتور عبدالله جلال، عميد كلية التعليم الصناعي، إنه تم تدريب واختبار عملي لعدد 30 شاباً من شباب قرية الحكمة بأسوان على مهن فنية متنوعة، منهم عدد ١٦ شابًا على مهنة «فنى كهرباء» وعدد ١٤ متدربًا من الشباب على أعمال السباكة الصحية للمنازل «فنى سباك صحى»، وذلك لإحداث توازن في تلك المجتمعات وخلق فرص عمل بها للقضاء على البطالة.

وأضاف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان من أولى الجامعات التي تفاعلت مع مبادرة «حياة كريمة» من حيث تطوير مفردات هذه المبادرة من خلال استحداث بنود بها تدريب الشباب على مهن وحرف فنية تتميز بها الجامعة في تخصصات عملية متعدده تحتاجها سوق العمل لخلق فرص عمل للشباب وسكان المناطق الأكثر احتياجا لإحداث تنمية مستدامة في تلك المناطق.

وأشار «رفاعي» إلى أن تفعيل مبادرة حياة كريمة تأتى على رأس أولويات الجامعة في خططها التنفيذية للتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والوزارات المعنية والبنوك بهدف الاستفادة من خبرات الجامعة وكلياتها المتنوعة وخبرات أساتذتها الواسعة في مجالات عدة، منها الطبية ومنها الفنية والصناعية والمجتمعية، وذلك إسهاما في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل لسكان المناطق والقرى الأكثر احتياجا إيمانا بالدور الريادى والمجتمعى الذي تتميز به الجامعة في هذه المجالات.