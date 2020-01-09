شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون أمريكيون: الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة خطأ، وقالت صحيفة نيوزويك، نقلاً عن البنتاجون ومسئول استخبارات أمريكى وآخر عراقى، أن صاروخاً إيرانياً أسقط الطائرة الأوكرانية.

وكان رئيس منظمة الطيران المدنى الإيرانى على عابد زاده، قال فى تقرير أولى عن حادث الطائرة الأوكرانية، إن الصندوقين الأسودين لها تعرضا للتلف والأضرار المادية الواضحة.

وجاء فى التقرير الإيرانى المبدئى، أن النيران والحادث أتلفا الصندوقين ولكن "تتواجد أجزاء الذاكرة فى كلا الجهازين"، موضحا: أن الطائرة حلقت أولاً على إرتفاع 8000 قدم قبل أن تختفى من شاشة الرادار، ثم سقطت بعد ذلك.

وأشار على عابد زاده إلى أن الطائرة كانت تتجه إلى الغرب من المطار وعندما وقعت المشكلات اتجهت إلى اليمين ثم تحطمت حين محاولتها العودة إلى المطار.

وكانت الطائرة الأوكرانية، وهى من طراز "بوينج 737"، تقل أكثر من 170 شخصاً بينهم ثلاثة بريطانيين بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخومينى الدولى بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.

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وقد وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، مرسومًا يعلن يوم 9 يناير يوم الحداد بسبب تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم " - أن زيلينسكي وقع المرسوم عقب اجتماع عمل حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية.

وجاء في البيان أنه " تكريما لذكرى الضحايا أصدر الرئيس الأوكراني مرسومًا بتنكيس الأعلام الوطنية الأوكرانية إلى نصف الصاري على مباني سلطات الدولة ووكالات الحكم الذاتي المحلية والمؤسسات والمنظمات المملوكة للدولة"... كما يلغي المرسوم أيضًا أنشطة الترفيه والحفلات الموسيقية ، بالإضافة إلى تغيير البرامج التلفزيونية والإذاعية.