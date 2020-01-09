إزالة تمثالى الأمير هارى وزوجته ميجان من متحف مدام توسو للعائلة الملكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول إجراء، بعد إعلان اعتزامهما التخلى عن صفتهما الملكية، والتنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعى المستوى"، تمت إزالة تمثالى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، من الجزء الخاص بالعائلة الملكية البريطانية فى متحف مدام توسو للشمع فى العاصمة البريطانية لندن.
ويتميز الجزء المخصص للعائلة الملكية البريطانية فى متحف مدام توسو فى لندن، بأنه يضم تماثيل الشمع الخاصة بأفرادها، مثل دوق إدنبرة، وأمير ويلز، ودوقة كورنوول، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
الصورة قبل إزالة التمثالين
يقول ستيف ديفيس، المدير العام لمتحف مدام توسو لندن، عن إزالة تمثالى الأمير هارى وميجان ماركل: "إلى جانب بقية العالم، فنحن فى المتحف نتفاعل مع الأنباء المفاجئة بأن دوق ودوقة ساسكس سوف يتراجعان بصفتهما من كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية".
لكن أضاف أن تمثالى الزوجين سيظلان يبرزان فى متحف الشمع.
الصورة بعد إزالة التمثالين
وتابع: "باعتبارهما من أكثر الشخصيات شعبية، فلسوف يظل الأمير هاري وميجان ماركل بالطبع سمة مهمة في مدام توسو لندن، بينما نراقب لنرى ما سوف يحمل الفصل التالي لهما".
ووصلت المؤشرات على الشرخ بين هاري وعائلته إلى ذروتها خلال فترة عيد الميلاد، فبدلا من أي يمضي الأمير هذه المناسبة مع العائلة المالكة كما هو متعارف عليه، قرر الابتعاد مع ميجان وابنهما الرضيع آرتشي، والسفر إلى كندا لمدة 6 أسابيع، حيث عاشت ميجان بضعة سنوات خلال عملها كممثلة في المسلسل الشهير "سوتس".
ورجحت الوكالة الفرنسية أن الخلاف ظهر بصورة جلية في العلن، عندما ألقت الملكة إليزابيث، جدة الأمير هاري، خطاب عيد الميلاد وبجوارها أفراد العائلة المالكة الرئيسيين مثل زوجها الأمير فيليب وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وحفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميديلتون وأطفالهما، فيما غاب الأمير هاري وميجان ماركل وابنتيهما آرتشي.
يشار إلى أن الأمير هاري ذكر في خطابات سابقة انه يرفض الضغوط التي تفرضها وسائل الإعلام البريطانية على زوجته، مشبها إياها بالأحداث المأساوية التي عاشتها والدته الأميرة الراحلة، ديانا.
وبعد نشر إعلانهما، قال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن المناقشات مع الزوجين حول المسألة "في مرحلة مبكرة".
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