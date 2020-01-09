اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدى المشروط. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدى المشروط سامح شكرى يبحث مع رئيس الجزائر وقف نزيف الدم فى ليبيا والتوصل لتسوية سياسية معلومات الوزراء: مصر تحسنت فى مؤشر الحوكمة مقارنة بالعام الماضى الدولار يتراجع 7 قروش بنهاية التعاملات ليسجل 15.93 جنيه دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين Advertisements مصرع والد إيهاب توفيق بعد وصوله المستشفى إثر اختناق فى حريق فيلا الفنان تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات للمرة الثانية اليوم الخميس أمطار رعدية ومتوسطة بالقاهرة وشمال الصعيد والحرارة غدا صفر بسانت كاترين فايلر يركز على الكرات العرضية في تدريبات الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى

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