شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يدعو لتكثيف جهود دفع مسار التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الجزائرية، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، نظيره الجزائري "صبري بوقادوم"، وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسار التنسيق والتعاون الثنائي مع الجزائر على ضوء الروابط الوطيدة والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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وأوضح حافظ، أن اللقاء شمل كذلك تبادل الرؤى حول القضايا والأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي، داعياً إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لكافة جوانب الأزمة الليبية، ودعم جهود المبعوث الأممي واستكمال تحضيرات مسار برلين السياسي.