شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع طفيف فى معدل التضخم خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف على أساس سنوى ليسجل 2.4% وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم 2019، مقابل 2.1% فى شهر نوفمبر السابق عليه، وبحسب بيان البنك المركزى اليوم، سجل معدل التضخم الأساسى على أساس شهرى 0.2% فى ديسمبر المنصرم 2019 ، مقابل معدل سالب بلغ 0.1% فى شهر نوفمبر السابق عليه، ومقابل (صفر) مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق عليه.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاء أعلن عن تسجيل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% فى ديسمبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.3% فى نوفمبر 2019 ومعدلا سالبا نسبته 3.4% فى الشهر ذاته من العام السابق عليه، مشيرا إلى أن المعدل السنوى للتضخم بلغ 7.1% فى ديسمبر 2019 مقابل 3.6 فى المائة فى نوفمبر 2019.

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كان البنك المركزى قد أعلن فى وقت سابق عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حيث ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.