الحكومة تدرس تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تدرس تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط.. رئيس الوزراء: سندرس الملف من كل جوانبه ونقدم تقريرا وافيا أمام الرئيس.. ووزير التموين: الدراسة تتضمن مميزات وسلبيات التطبيق. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

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ـ الحكومة تدرس تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط.. رئيس الوزراء: سندرس الملف من كل جوانبه ونقدم تقريرا وافيا أمام الرئيس.. ووزير التموين: الدراسة تتضمن مميزات وسلبيات التطبيق

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