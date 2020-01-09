شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقر عقوبات على إيران.. ووزارة الخزانة ستعلنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخى هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري... وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

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وقال ترامب، اليوم إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التى سقطت فى إيران، لكنه لم يقدم أى أدلة.

وقال ترامب فى تصريحات للصحفيين فى البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض فى تفاصيل.