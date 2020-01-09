شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذا أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائدالمتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.

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كما وجه الرئيس السيسى ، بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيمايخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.