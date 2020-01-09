شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، حيث تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ونطاق القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة لمتوسطة وسط نشاط الرياح، وذلك فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وتستمر على كافة الأنحاء وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.

الإفتاء توضح حكم استخدام خل العنب والتفاح و "الكحول " فى الطعام (فيديو)

"ما هو حكم وضع خل العنب فى الطعام لحفظ الأطعمة هل هو حلال أم حرام؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الخميس.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان ، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"جائز ولا شئ فيه سواء خل العنب أو خل التفاح فهو خل لم يصل لمرحلة التخمر ويجوز استخدامه".

ترامب يستعد لانتخابات 2020 بمحاربة السرطان: الأخبار الجيدة تخرج من إدارتنا

بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الترويج لنفسه استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر اجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 بعرض انجازاته الداخلية، ونشر الرئيس ترامب تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا "إن معدل الوفيات بالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية هو أدنى معدل في التاريخ المسجل، وعقب فى تغريدته قائلا "الكثير من الأخبار الجيدة تخرج من هذه الإدارة".

أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ونطاق القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة لمتوسطة وسط نشاط الرياح، وذلك فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وتستمر على كافة الأنحاء وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.





"الوزارة ريحتها وحشة"..الزراعة تقود حملة نظافة بعد محاصرة القمامة مكتب الوزير

رصدت عدسة "الخليج 365" حالة حراك داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حاليا، معلنة طوارئ فى المقر الرئيسى بالدقى من خلال حملة نظافة شاملة " لتنظيف البيت من الداخل"، ورفع القمامة المتراكمة خلف أسوار الديوان العام للوزارة، وتنظيف المداخل والمخارج، وتشكيل لجان لمكافحة الكلاب الضالة والقطط، خاصة بعد دخول القطط إلى مكتب الوزير.





فيديو.. تحطم طائرة عسكرية جنوب إفريقية أثناء هبوطها فى مطار الكونغو

تحطمت طائرة عسكرية جنوب إفريقية أثناء هبوطها في مطار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للطائرة تنبعث منها الأدخنة وألسنة اللهب، من جراء الحادث الذي وقع في مطار غوما شرقي الكونغو، كما نشر موقع "سكاى نيوز عربية" مقاطع فيديو للطائرة والأدخنة تتصاعد منها.

تعرف على توصيات المرور لمنع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار

وضعت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور ، جموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية و بالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية و القاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة

يحصل إيه لو قننا الدعارة زى تركيا؟.. شوف رد المصريين.. فيديو

الكثير منا لا يعلم أن الاقتصاد التركى قائم على الدعارة، فهى تدر دخلا للبلاد قدره 4 مليارات دولار سنويا، فـ"تجارة الجنس" فى ظل حكم حزب الحرية والتنمية، هي الأكثر ربحا رغم الشعارات الإسلامية الرنانة التى ترهق آذاننا ليلا ونهارا، إلا أنها شعارات زائفة لا تمت للإسلام بصلة، فأردوغان لم يجرم هذه التجارة، ولم يتطرق لها فهى تدر ربحا للدولة، فالضرورات تبيح المحظورات .

FBI ووزارة الأمن يحذران من هجوم إيرانى محتمل ضد الولايات المتحدة

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى الـFBI ووزارة الأمن الداخلى من التهديدات الإرهابية التي تشكلها إيران على الولايات المتحدة في نشرة استخبارية مشتركة أرسلتها إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية.

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الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى

تسلم مسؤولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة.

استخراج تصريح دفن جثمان والد إيهاب توفيق والاتجاه لمسجد السلام لأداء صلاة الجنازة

حصل الفنان ايهاب توفيق على تصاريح دفن جثمان والده الذى وافته المنية فجر اليوم الخميس إثر حريق ضخم بفيلا نجله ايهاب توفيق بمدينة نصر، ويتوجه الجثمان حاليا لمسجد السلام بمدينة نصر، لتأدية صلاة الجنازة على الفقيد، بصحبة نجله الفنان ايهاب توفيق وعدد من أقاربه وأصدقائه، ثم دفنه بمقابر العائلة.

الدولار ينخفض والذهب يفقد بريقه.. تعرف على آخر تطورات الأسعار اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، ليفقد نحو 7 قروش دفعة واحدة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.93 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بـ16 جنيهًا للدولار، أمس الأربعاء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى، إلى جانب تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا اليوم.

دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدين

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إجابة لسؤال نصه : "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: " يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها".

سوبر كورة.. برشلونة ينافس الأهلى والزمالك على لاعب جديد.. تعرف عليه

كشفت تقارير صحفية إسبانية اهتمام نادي برشلونة بمهاجم كونغولى ، مؤكدة أن النادى الكتالونى يتابع اللاعب من فترة تمهيداً للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة .وقالت صحيفة "سبورت"، إن المهاجم الكونغولى تلقى العيد من العروض الفرنسية خلال الأسابيع الماضية من أندية بوردو، ورين، ونانت، وأرسلت كشافيها إلى ملعب ستاد التونسى لتحليل أداء المهاجم الكونغولى.

أسرة إيهاب توفيق: لا نية لتأجيل جنازة والد الفنان لـ "غد الجمعة"

قال الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق لـ الخليج 365 إنه لا نية لتأجيل جنازة خاله أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق لغد الجمعة، مؤكدا أن تأخير الجنازة جاء بسبب إجراءات التصاريح، موضحا أنه باقي القليل من الإجراءات وتستلم الأسرة تصريح الدفن.

"سيبها علينا".. قارئ يطالب بعلاج ابنته من ضمور المخ على نفقة الدولة

أرسل القارئ محمد عادل مصطفى المقيم في شارع سليمان القاضى من شارع المحطة بميدان الجيزة، عبر خدمة صحافة المواطن، استغاثة إلى وزارة الصحة لعلاج ابنته "سلمى" التي تعانى ضمور في خلايا المخ.

وأشار القارئ إلى أنه عجز عن تحمل مصاريف علاجها بجانب المصاريف الخاصة وطالب بعلاجها على نفقة الدولة وتوفير الدواء والعلاج الطبيعي لطفلته .

اعرف رد فعل تامر حسنى نتيجة إصابة معجبة كويتية بحالة هستيرية بعد مقابلته.. فيديو

اصيبت معجبة كويتية بحالة هستيرية بعد رؤيتها للنجم تامر حسني عند وصوله الكويت لإحياء حفله اليوم الأربعاء، وظهرت الفتاة بحالة غريبة وحاول تامر تهدئتها ويقول لها: "بالراحة بالراحة" ، ولكنها ظلت تقول له "مو مصدقة والله العظيم ما مصدقة".