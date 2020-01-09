شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن عدم مشاركة أى مسئول إسرائيلى فى افتتاح معبد الاسكندرية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنها علمت من مصادر لها بوزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لن يحضر أي دبلوماسي إسرائيلي مراسم افتتاح معبد يهودي غداً الجمعة بمحافظة الإسكندرية .

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن من سيحضر الافتتاح هو رئيسا الجالية اليهودية فى كلا من القاهرة والإسكندرية فقط، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مراسم أخرى بمناسبة افتتاحه سيشاركون فيها خلال العام الجارى.

وكان مسئول بوزارة الآثار أعلن أنه سيعاد افتتاح كنيس يهودي في الإسكندرية يوم الجمعة بعد الانتهاء من أعمال الترميم التي بلغت تكلفتها ملايين الدولارات للمبنى الذي يعود تاريخه إلى قرنين.

وتشهد محافظة الإسكندرية غدا، افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال الترميم، لأول مرة منذ إنشائه وذلك بحضور 25 سفير من دول أجنبية وعربية، ورئيس الجالية الرئيسية، ووزير الآثار.

Advertisements

ويعد المعبد أهم الآثار اليهودية بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية وقع وسط الاسكندرية، والذى تعرض لانهيارات فى جزء منه بسبب الأمطار والنوات، حيث تعرضت "الشخشيخة" التي تقع أعلى مصلى السيدات إلى انهيار جزئي بسبب التأثر بالأمطار والنوات التي مرت على الإسكندرية فى فصل الشتاء، وتم إغلاق المعبد مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال الترميم

ويعد المعبد اليهودي الكائن بمنطقة شارع النبى دانيال، أحد أهم المباني الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية ويطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، يسع 700 مصلٍ، وقد أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية فى عام 1881 ميلادية، وقد تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفرا من الأسفار اليهودية بالمعبد أى 63 نسخة قديمة من التوراة، وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى