شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر قرارا بتصعيد والتجديد لقائمة شبابية لتولى مناصب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، تجديد تعيين كل من : د. هشام عبد العزيز علي عبد الرحمن مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و د. أحمد عبد الرؤوف محمد علي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، و د. أيمن علي عبده أبو عمر مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة الفنية – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة .

وجددت الوزارة تعيين الشيخ علي محمد طيفور عبد المجيد وكيلا لمديرية أوقاف سوهاج لشئون الدعوة والبر – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف سوهاج، و الشيخ زكريا محمد إبراهيم مصطفى مديرًا لمديرية أوقاف مرسى مطروح – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الشرقية، الشيخ محمد عبد العظيم محمد شعلان وكيلا لمديرية أوقاف البحيرة لشئون الدعوة والبر – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحيرة.

وتم تجديد الشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، الشيخ عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا عامًا لإدارة غرب القاهرة – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ صفوت نظير المرسي وكيلا لمديرية أوقاف القاهرة لشئون الدعوة والبر – مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بورسعيد، و إيمان فاروق علي محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للتشييد والبناء – مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العام للمشروعات والتصميمات.

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وتضمن القرار التجديد غادة محمد أبو الوفا إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعانات والبحث الاجتماعي – مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للميزانية والحساب الختامي، و نسرين محمد خليل التباع مديرًا عامًا للإدارة العامة للأملاك – مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، و د. أيمن إبراهيم أحمد طاجن مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث ودراسات موسوعات السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومحمد عبد العزيز محمد إبراهيم القاضي مديرًا عامًا للإدارة العامة لتجميع وتحقيق المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة عادل يونس عبد الله عامل مسجد بمديرية أوقاف سوهاج، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.