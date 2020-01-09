المتحدث العسكري ينشر فيديو توقيع عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: نشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، فيديو حول توقيع برتوكول تعاون جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية، لتنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021). ووقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية، عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021). تعتبر البطولة، هي أول كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية، ويشارك بها 16 منتخبًا على مستوى العالم هي: "4 فرق من أوروبا، و4 فرق من أفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من الأمريكتين"، وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".​

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