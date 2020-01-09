غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ أعمال نقل المرافق ضمن المشروع القومي لمترو الأنفاق "الخط الرابع". أوضحت الإدارة أنه سيتم غلق شارع الهرم جزئياً أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من غدِ الجمعة وحتى الأحد المقبل، ويكون العمل فى الفترة من الـ 12صباحاً وحتى الخامسة صباحا دون تعطيل لحركة المرور. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة بنشر اللوحات واللجان المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق العمل. وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادى الزحام .

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