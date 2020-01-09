علاقة آثمة تنهي حياة طبيب من الطابق الـ12 بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة مشعل بالهرم، مساء الخميس، واقعة مؤسفة لقي على إثرها طبيب بشري مصرعه اختل توازنه وسقط من الطابق الـ12.

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الهرم من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أربعيني أسفل برج سكني بمنطقة مشعل.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لطبيب بشري، وأنه كان يتردد على شقة عشيقته "28 سنة" في غياب زوجها، وفوجئ بحضور زوجها فحاول الهرب، إلا أنه فقد اتزانه وسقط جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.