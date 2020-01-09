تركت رضيعها رفقة جارها فهتك عرضه.. التحقيق مع متهم بالاعتداء على "طفل أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع طفل متهم بهتك عرض رضيع جارته في أكتوبر.

وقالت والدة الرضيع في تحقيقات نيابة أكتوبر، إنها اعتادت ترك طفلها لدى جارتها في العقار المواجه لها بمساكن عثمان أثناء شرائها احتياجات المنزل، مشيرة إلى أنها عندما توجهت صباح اليوم لترك طفلها كما اعتادت لم تجد جارتها واضطرت لتركه مع ابن جارتها البالغ من العمر 14 عاما لحين عودتها من السوق.

وأكملت الأم أنها عند عودتها واصطحابها طفلها من شقة جارتها وعودتها لمنزلها، فوجئت بإصابة طفلها بنزيف بالشرج وعند سؤالها نجل جارتها أخبرها أنه أصيب نتيجة سقوطه على الأرض فأسرعت به إلى المستشفى، وأسفر الكشف الطبي عن تعرضه لانتهاك جنسي.

Advertisements

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من سودانية الجنسية تتهم فيه جارها الذي يحمل ذات الجنسية بالاعتداء جنسيا على رضيعها البالغ من العمر 9 سنوات، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتقلت قوة أمنية تحت رئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر وألقت القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالتعدي جنسيا على الطفل مستغلا تواجده برفقته بالمنزل وصغر سنه.

تم عرض الطفل على مستشفى 6 أكتوبر المركزي وأوصى الطبيب بعرضه على الطب الشرعي؛ لتحديد ما به من إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.